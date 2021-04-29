Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Camara, Ahmet Oğuz (Dk. 62 Boyd), Claudemir (Dk. 80 Felix), Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel (Dk. 90 Robin Yalçın), Kayode (Dk. 80 Kone)
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Chebake, Karim Hafez, Semih Kaya, Zeki Yavru (Dk. 90 Mallan), Umut Bulut (Dk. 60 Mustafa Eskihellaç), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 82 Olcay Şahan), Ahmed Ildiz (Dk. 90 Topalli), Fofana, Tetteh
Gol: Dk. 88 Felix (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Hadebe, Dk. 66 Chebake, Dk. 87 Karim Hafez (Helenex Yeni Malatyaspor), Dk. 57 Kayode (Demir Grup Sivasspor)
SİVAS (AA) – Süper Lig'in 38. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.
47. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir kale direğinin yanından topu kornere çeldi.
51. dakikada defansın hatasında topla buluşan Tetteh'in ceza sahası içine sert ortasında topa hiçbir arkadaşı dokunamadı ve meşin yuvarlak taca çıktı.
69. dakikada Fofana'nın sol kanattan yaptığı ortada Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı içinden sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.
73. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kayode'nin vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kontrol etti.
88. dakikada Gradel'in sol kanattan pasında ceza sahası içine giren Felix, rakiplerini geçerek topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazandı.