Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok
Fatih Karagümrük: Viviano, Koray Altınay, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Castro, Bertolacci, Lens, Borini
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Piris da Motta, Mustafa Seyhan, Sefa Yılmaz, Soner Dikmen, Ayite, Stancu
Goller: Dk. 8 Zukanovic, Dk. 17 Borini (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Dk. 28 Stancu (Gençlerbirliği)
İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 40. haftasında Fatih Karagümrük ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
8. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol taraftan Balkovec'in kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında iyi yükselen Zukanovic'in kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0
15. dakikada soldan Lens'in arka direğe etkili ortasında altıpasın sağında Castro'nun müsait durumda vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
17. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Bertolacci'nin savunmanın arkasına pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Borini'nin vuruşunda, savunmaya çarpan top havalanarak filelere gitti: 2-0
İlk yarı, Fatih Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.