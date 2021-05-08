Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 67 Felix), Fajr, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 76 Kone), Hakan Arslan, Gradel, Kayode (Dk. 84 Ninga)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Da Silva (Dk. 80 Chadli), Tagir, Ndayishimiye, Mbombo (Dk. 80 Caicara), Berkay Özcan, Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic (Dk. 69 Fernandes), Deniz Türüç (Dk. 87 Duarte), Crivelli (Dk. 69 Mahmut Tekdemir)
Sarı kartlar: Dk. 45 Aleksic, Dk. 69 Tolga Ciğerci (Medipol Başakşehir)
SİVAS (AA) – Süper Lig'in 40. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir karşılaşması 0-0 sona erdi.
50. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada topu rakip defans kafayla uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Fajr'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
51. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
70. dakikada Kayode'nin ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, top savunmadan geri döndü.
Karşılaşma, 0-0 tamamlandı.