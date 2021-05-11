Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan, Yusuf Bozdoğan, Osman Gökhan Bilir
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Adil Demirbağ, Hadziahmetovic, Shengelia, Rahmanovic, Sekidika, Cikalleshi
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Baker, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban
Kırmızı kart: Dk. 18 Serkan Asan (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Edgar (Trabzonspor), Dk. 37 Barış Yardımcı (İttifak Holding Konyaspor)
KONYA (AA) – Süper Lig'in 41. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmanovic'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
18. dakikada Trabzonspor, sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında Chikalleshi'nin pasında Sekidika, ceza sahasına girmek üzereyken Serkan Asan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Serkan Asan'a direkt kırmızı kart gösterdi.
23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
İlk yarı, golsüz tamamlandı.