Futbol: Süper Lig'de görünüm

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen maçta Göztepe, ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Göztepe bu galibiyetle puanını 37'ye çıkartarak ligde 8. sıraya yerleşti. 25 puanı bulunan Çaykur Rizespor ise averajla 16. sırada yer aldı.

Erteleme maçının kalmadığı Süper Lig'de, 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P
1. TRABZONSPOR 26 15 8 3 59 28 31 53
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 26 15 8 3 50 25 25 53
3. GALATASARAY 26 14 8 4 44 20 24 50
4. DEMİR GRUP SİVASSPOR 26 14 7 5 47 29 18 49
5. BEŞİKTAŞ 26 13 5 8 40 32 8 44
6. AYTEMİZ ALANYASPOR 26 12 7 7 44 25 19 43
7. FENERBAHÇE 26 11 7 8 46 34 12 40
8. GÖZTEPE 26 10 7 9 31 30 1 37
9. GAZİANTEP FK 26 8 8 10 36 41 -5 32
10. YUKATEL DENİZLİSPOR 26 8 7 11 26 34 -8 31
11. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 26 7 9 10 29 43 -14 30
12. GENÇLERBİRLİĞİ 26 7 7 12 33 44 -11 28
13. KASIMPAŞA 26 7 5 14 38 50 -12 26
14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 26 5 11 10 21 33 -12 26
15. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 26 6 7 13 38 40 -2 25
16. ÇAYKUR RİZESPOR 26 7 4 15 26 44 -18 25
17. MKE ANKARAGÜCÜ 26 5 8 13 23 45 -22 23
18. HES KABLO KAYSERİSPOR 26 5 7 14 28 62 -34 22

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?