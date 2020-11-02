Futbol: Süper Lig'de görünüm

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 7. haftası oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın son maçlarında Fenerbahçe deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerken, Atakaş Hatayspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşma ertelendi.

Aytemiz Alanyaspor'un maç yapmadan geçtiği haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Yukatel Denizlispor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.

– Sonuçlar

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-1

Trabzonspor-Kasımpaşa: 3-4

Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-1

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 1-0

Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor: 1-0

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-2

Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

– Puan durumu

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y AV P
1 FENERBAHÇE 7 5 2 0 12 6 6 17
2 AYTEMİZ ALANYASPOR 6 5 1 0 15 2 13 16
3 GALATASARAY 7 4 1 2 9 5 4 13
4 FATİH KARAGÜMRÜK 7 3 2 2 14 8 6 11
5 ÇAYKUR RİZESPOR 7 3 2 2 10 8 2 11
6 KASIMPAŞA 7 3 2 2 8 6 2 11
7 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 7 3 1 3 9 8 1 10
8 BEŞİKTAŞ 6 3 1 2 9 9 0 10
9 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 7 1 5 1 9 10 -1 8
10 DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 2 2 2 6 7 -1 8
11 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 7 2 2 3 7 10 -3 8
12 ATAKAŞ HATAYSPOR 5 2 2 1 4 7 -3 8
13 YENİ MALATYASPOR 7 2 2 3 6 10 -4 8
14 GÖZTEPE 6 1 4 1 10 7 3 7
15 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 6 2 1 3 8 11 -3 7
16 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 6 1 3 2 6 5 1 6
17 HES KABLO KAYSERİSPOR 6 2 0 4 4 9 -5 6
18 GENÇLERBİRLİĞİ 6 1 2 3 4 7 -3 5
19 TRABZONSPOR 7 1 2 4 9 14 -5 5
20 YUKATEL DENİZLİSPOR 6 1 2 3 5 10 -5 5
21 MKE ANKARAGÜCÜ 5 0 1 4 4 9 -5 1

– 8. hafta

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

6 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

8 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük (Eryaman)

13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

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