Futbol: Süper Lig'de görünüm

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğe yükseldi.

Ligin 15. haftası, yoğun yağış nedeniyle dün ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla tamamlandı. Antalya Stadı'nda oynanan müsabakayı Atakaş Hatayspor 6-0 kazandı.

Haftanın önemli maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen Galatasaray, puanını 29'a çıkartarak liderlik koltuğuna oturdu.

Sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Beşiktaş ise 28 puana ulaşarak ligde ikinci sıraya yükseldi.

– Sonuçlar

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Göztepe-Fatih Karagümrük: 1-1

Trabzonspor-Galatasaray: 0-2

Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: 3-1

Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3

Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: 1-2

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2

Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor: 3-2

İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-1

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-0

Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-6

– Puan durumu

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Puan
1. GALATASARAY 14 9 2 3 25 10 29
2. BEŞİKTAŞ 14 9 1 4 29 19 28
3. AYTEMİZ ALANYASPOR 15 8 3 4 24 12 27
4. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 14 7 6 1 27 16 27
5. FENERBAHÇE 14 8 2 4 27 20 26
6. ATAKAŞ HATAYSPOR 14 7 3 4 20 16 24
7. FATİH KARAGÜMRÜK 14 5 6 3 23 17 21
8. YENİ MALATYASPOR 14 5 5 4 18 17 20
9. TRABZONSPOR 15 5 5 5 16 19 20
10. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 14 5 4 5 18 14 19
11. GÖZTEPE 15 4 7 4 21 18 19
12. ÇAYKUR RİZESPOR 14 5 4 5 20 22 19
13. KASIMPAŞA 15 5 4 6 18 23 19
14. DEMİR GRUP SİVASSPOR 14 4 5 5 13 16 17
15. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 15 4 5 6 15 24 17
16. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 14 4 4 6 21 24 16
17. GENÇLERBİRLİĞİ 14 4 3 7 14 23 15
18. MKE ANKARAGÜCÜ 14 3 3 8 16 22 12
19. YUKATEL DENİZLİSPOR 14 3 3 8 14 24 12
20. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 15 3 3 9 15 28 12
21. HES KABLO KAYSERİSPOR 14 2 4 8 9 19 10

– 16. hafta

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom)

3 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

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