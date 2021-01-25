Futbol: Süper Lig'de görünüm

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'de sezonun ilk yarısı yapılan 21. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakalarında, Fenerbahçe, evinde Hes Kablo Kayserispor'u 3-0, Aytemiz Alanyaspor ise ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 4-3 mağlup etti.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısını 44 puanla lider tamamladı.

– Sonuçlar:

Ligin 21. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği-Trabzonspor: 1-2

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 0-1

Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük: 1-2

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 1-1

Beşiktaş-Göztepe: 2-1

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 2-0

Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 4-3

Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: 3-0

Not: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 21. haftayı bay geçti.

– Puan durumu

Süper Lig'de 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P
1. BEŞİKTAŞ 20 14 2 4 47 23 24 44
2. FENERBAHÇE 20 13 3 4 42 23 19 42
3. GALATASARAY 20 12 3 5 41 17 24 39
4. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 20 9 8 3 34 24 10 35
5. AYTEMİZ ALANYASPOR 20 10 4 6 34 20 14 34
6. TRABZONSPOR 20 9 6 5 25 23 2 33
7. ATAKAŞ HATAYSPOR 20 9 5 6 29 25 4 32
8. FATİH KARAGÜMRÜK 20 8 6 6 33 29 4 30
9. YENİ MALATYASPOR 20 7 6 7 27 26 1 27
10. FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 20 6 8 6 20 26 -6 26
11. GÖZTEPE 20 6 7 7 29 24 5 25
12. KASIMPAŞA 20 7 4 9 23 30 -7 25
13. ÇAYKUR RİZESPOR 20 6 7 7 27 35 -8 25
14. DEMİR GRUP SİVASSPOR 20 5 9 6 21 25 -4 24
15. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 20 6 6 8 26 32 -6 24
16. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 20 6 5 9 27 27 0 23
17. HES KABLO KAYSERİSPOR 20 5 4 11 14 26 -12 19
18. GENÇLERBİRLİĞİ 20 5 4 11 20 40 -20 19
19. MKE ANKARAGÜCÜ 20 5 3 12 25 34 -9 18
20. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 20 4 5 11 19 35 -16 17
21. YUKATEL DENİZLİSPOR 20 3 5 12 19 38 -19 14

– 22. hafta programı

Ligin 22. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

29 Ocak Cuma:

16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

19.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

31 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

Not: İttifak Holding Konyaspor, 22. haftayı bay geçecek.

Advertisements

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?