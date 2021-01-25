Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'de sezonun ilk yarısı yapılan 21. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakalarında, Fenerbahçe, evinde Hes Kablo Kayserispor'u 3-0, Aytemiz Alanyaspor ise ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 4-3 mağlup etti.
Beşiktaş, sezonun ilk yarısını 44 puanla lider tamamladı.
– Sonuçlar:
Ligin 21. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği-Trabzonspor: 1-2
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 1-1
İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 0-1
Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük: 1-2
Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 1-1
Beşiktaş-Göztepe: 2-1
Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 2-0
Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 4-3
Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: 3-0
Not: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 21. haftayı bay geçti.
– Puan durumu
Süper Lig'de 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. BEŞİKTAŞ
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|24
|44
|2. FENERBAHÇE
|20
|13
|3
|4
|42
|23
|19
|42
|3. GALATASARAY
|20
|12
|3
|5
|41
|17
|24
|39
|4. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|20
|9
|8
|3
|34
|24
|10
|35
|5. AYTEMİZ ALANYASPOR
|20
|10
|4
|6
|34
|20
|14
|34
|6. TRABZONSPOR
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|2
|33
|7. ATAKAŞ HATAYSPOR
|20
|9
|5
|6
|29
|25
|4
|32
|8. FATİH KARAGÜMRÜK
|20
|8
|6
|6
|33
|29
|4
|30
|9. YENİ MALATYASPOR
|20
|7
|6
|7
|27
|26
|1
|27
|10. FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|-6
|26
|11. GÖZTEPE
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|5
|25
|12. KASIMPAŞA
|20
|7
|4
|9
|23
|30
|-7
|25
|13. ÇAYKUR RİZESPOR
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|-8
|25
|14. DEMİR GRUP SİVASSPOR
|20
|5
|9
|6
|21
|25
|-4
|24
|15. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|20
|6
|6
|8
|26
|32
|-6
|24
|16. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|0
|23
|17. HES KABLO KAYSERİSPOR
|20
|5
|4
|11
|14
|26
|-12
|19
|18. GENÇLERBİRLİĞİ
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|-20
|19
|19. MKE ANKARAGÜCÜ
|20
|5
|3
|12
|25
|34
|-9
|18
|20. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|-16
|17
|21. YUKATEL DENİZLİSPOR
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|-19
|14
– 22. hafta programı
Ligin 22. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
29 Ocak Cuma:
16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)
19.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
30 Ocak Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
31 Ocak Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
Not: İttifak Holding Konyaspor, 22. haftayı bay geçecek.