Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'de 31. hafta sona erdi.

Ligde haftanın kapanış maçında bir maçı eksik lider Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabakada, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Beşiktaş 64 puana ulaştı ve en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 3'e yükseltti. Bay haftasını henüz geride bırakmayan Fenerbahçe ise 59 puana çıktı.

Günün diğer maçlarında Fraport TAV Antalyaspor, küme düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Bu karşılaşmanın ardından Erzurum temsilcisinde teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

Orta sıralara tırmanmak isteyen İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği sezonun iyi takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçti.

Ligde sıkıntılı bir süreçten geçen son şampiyon Medipol Başakşehir ise deplasmanda ligin son sırasındaki Yukatel Denizlispor ile golsüz berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, 30 puana ulaşarak küme düşme hattının 1 puan üzerine çıktı.

Haftanın dikkati çeken bir diğer karşılaşması ise zirve yarışındaki Galatasaray ile küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor arasında oynandı. Müsabakayı 4-3 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, derbi haftasını iyi değerlendiremedi. Bu sonuçla Galatasaray, bir maçı fazla olmasına rağmen lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisine düştü.

– Sonuçlar

Ligde 31. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: 3-0

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 3-4

Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 2-1

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 3-5

Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 4-1

Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 2-2

Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: 0-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

– Puan durumu

Ligde tamamlanan 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR 0 G B M A Y AV P 1. BEŞİKTAŞ 29 20 4 5 63 30 33 64 2. GALATASARAY 30 19 4 7 61 27 34 61 3. FENERBAHÇE 30 18 5 7 54 31 23 59 4. TRABZONSPOR 30 16 7 7 39 30 9 55 5. AYTEMİZ ALANYASPOR 30 14 7 9 48 29 19 49 6. GAZİANTEP 30 12 11 7 44 34 10 47 7. ATAKAŞ HATAYSPOR 29 13 7 9 48 36 12 46 8. FATİH KARAGÜMRÜK 30 12 8 10 46 38 8 44 9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 29 9 13 7 37 35 2 40 10. GÖZTEPE 30 10 9 11 43 41 2 39 11. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 30 8 15 7 29 36 -7 39 12. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 29 9 9 11 35 35 0 36 13. ÇAYKUR RİZESPOR 29 8 10 11 36 47 -11 34 14. YENİ MALATYASPOR 29 7 11 11 37 41 -4 32 15. KASIMPAŞA 30 8 7 15 33 47 -14 31 16. HES KABLO KAYSERİSPOR 29 8 7 14 22 38 -16 31 17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 30 7 9 14 32 48 -16 30 18. MKE ANKARAGÜCÜ 29 8 5 16 35 49 -14 29 19. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 30 6 9 15 28 49 -21 27 20. GENÇLERBİRLİĞİ 29 7 6 16 26 51 -25 27 21. YUKATEL DENİZLİSPOR 29 6 7 16 26 50 -24 25

– 32. haftanın programı

Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek Süper Lig'de 32. haftanın müsabaka programı şöyle:

3 Nisan Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)

4 Nisan Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Nisan Pazartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)