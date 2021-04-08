Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'de 33. hafta bugün Helenex Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyle sona erdi.
Beşiktaş'ı takibini sürdüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak zirveden 2 puan daha uzaklaştı.
Haftaya bir maç eksiğine rağmen 64 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider giren Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.
Zirve takipçisi Galatasaray ise haftayı bay geçti.
Alınan sonuçların ardından Beşiktaş 67 puana yükselirken, bir maç fazlası bulunan Fenerbahçe 63, Galatasaray ise 61 puanda yer aldı.
– Sonuçlar
Ligde 33. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Göztepe-Çaykur Rizespor: 2-0
Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-0
Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1
Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-4
Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 3-0
Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: 1-1
Gaziantep-Medipol Başakşehir: 2-0
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 1-1
– Puan durumu
Ligde tamamlanan 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|31
|21
|4
|6
|66
|31
|35
|67
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|32
|19
|6
|7
|56
|32
|24
|63
|3.GALATASARAY A.Ş.
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|31
|61
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|32
|16
|9
|7
|40
|31
|9
|57
|5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|31
|13
|11
|7
|46
|34
|12
|50
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|32
|14
|7
|11
|49
|34
|15
|49
|7.ATAKAŞ HATAYSPOR
|31
|14
|7
|10
|51
|37
|14
|49
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|32
|13
|9
|10
|47
|38
|9
|48
|9.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|31
|10
|14
|7
|41
|37
|4
|44
|10.GÖZTEPE A.Ş.
|32
|11
|10
|11
|46
|42
|4
|43
|11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|31
|10
|10
|11
|38
|37
|1
|40
|12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|32
|8
|15
|9
|31
|41
|-10
|39
|13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|31
|8
|11
|12
|36
|49
|-13
|35
|14.KASIMPAŞA A.Ş.
|32
|9
|8
|15
|35
|48
|-13
|35
|15.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|31
|7
|12
|12
|39
|45
|-6
|33
|16.MKE ANKARAGÜCÜ
|31
|9
|6
|16
|37
|50
|-13
|33
|17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|32
|8
|9
|15
|35
|51
|-16
|33
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|31
|8
|9
|14
|24
|40
|-16
|33
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|31
|8
|7
|16
|29
|53
|-24
|31
|20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|32
|6
|10
|16
|30
|52
|-22
|28
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|31
|6
|8
|17
|27
|52
|-25
|26
– 34. haftanın programı
Süper Lig'de 34. haftanın müsabaka programı şöyle:
10 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Antakya Atatürk)
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türk Telekom)
11 Nisan Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)
12 Nisan Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Gaziantep (Ülker)