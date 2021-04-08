Futbol: Süper Lig'de görünüm

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Süper Lig'de 33. hafta bugün Helenex Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyle sona erdi.

Beşiktaş'ı takibini sürdüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak zirveden 2 puan daha uzaklaştı.

Haftaya bir maç eksiğine rağmen 64 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider giren Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.

Zirve takipçisi Galatasaray ise haftayı bay geçti.

Alınan sonuçların ardından Beşiktaş 67 puana yükselirken, bir maç fazlası bulunan Fenerbahçe 63, Galatasaray ise 61 puanda yer aldı.

– Sonuçlar

Ligde 33. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Göztepe-Çaykur Rizespor: 2-0

Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-0

Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-4

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: 1-1

Gaziantep-Medipol Başakşehir: 2-0

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 1-1

– Puan durumu

Ligde tamamlanan 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 31 21 4 6 66 31 35 67
2.FENERBAHÇE A.Ş. 32 19 6 7 56 32 24 63
3.GALATASARAY A.Ş. 31 19 4 8 61 30 31 61
4.TRABZONSPOR A.Ş. 32 16 9 7 40 31 9 57
5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 31 13 11 7 46 34 12 50
6.AYTEMİZ ALANYASPOR 32 14 7 11 49 34 15 49
7.ATAKAŞ HATAYSPOR 31 14 7 10 51 37 14 49
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 32 13 9 10 47 38 9 48
9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 31 10 14 7 41 37 4 44
10.GÖZTEPE A.Ş. 32 11 10 11 46 42 4 43
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 31 10 10 11 38 37 1 40
12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 32 8 15 9 31 41 -10 39
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 31 8 11 12 36 49 -13 35
14.KASIMPAŞA A.Ş. 32 9 8 15 35 48 -13 35
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR 31 7 12 12 39 45 -6 33
16.MKE ANKARAGÜCÜ 31 9 6 16 37 50 -13 33
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 32 8 9 15 35 51 -16 33
18.HES KABLO KAYSERİSPOR 31 8 9 14 24 40 -16 33
19.GENÇLERBİRLİĞİ 31 8 7 16 29 53 -24 31
20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 32 6 10 16 30 52 -22 28
21.YUKATEL DENİZLİSPOR 31 6 8 17 27 52 -25 26

– 34. haftanın programı

Süper Lig'de 34. haftanın müsabaka programı şöyle:

10 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Antakya Atatürk)

16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türk Telekom)

11 Nisan Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)

12 Nisan Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Gaziantep (Ülker)

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