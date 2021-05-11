Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'de 41. hafta maçları yapılırken, şampiyon son hafta müsabakalarının ardından belli olacak.

Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligin 40. haftasında 81 puanla zirvede yer alan Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ederken, 79 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı, 78 puana sahip üçüncü Galatasaray ise deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Geçen hafta Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş, bu hafta da Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek 81 puanda kaldı ve yarışta puan avantajını kaybetti.

Galatasaray, deplasmanda küme düşmesi daha önce kesinleşen Yukatel Denizlispor'u 4-1 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı ve zirvede Beşiktaş ile puanını eşitledi.

Fenerbahçe ise sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında 2 puan geride kaldı.

Zirvedeki Beşiktaş ile Galatasaray ikili averajda eşit durumda bulunurken, sezon sonunda olası puan eşitliğinde şampiyonu genel averaj belirleyecek. Ligde Beşiktaş'ın +44, Galatasaray'ın ise +42 averajı bulunuyor.

Beşiktaş ligin son haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak, Galatasaray ise sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise son haftada kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

– Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü küme düştü

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü de lige veda etti.

Son haftayı bay geçecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.

Deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen MKE Ankaragücü de averajla kümede kalma mücadelesi veren rakipleri Gençlerbirliği ve Hes Kablo Kayserispor'un gerisinde kalarak TFF 1. Lig'e düştü.

– Sonuçlar

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 3-1

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: 0-0

Gaziantep-Çaykur Rizespor: 4-5

Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: 1-1

Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 1-4

Beşiktaş-Fatih Karagümrük: 1-2

Gençlerbirliği-Göztepe: 5-3

– Puan durumu

Süper Lig'de 41. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ 39 25 6 8 87 43 44 81 2.GALATASARAY 39 25 6 8 77 35 42 81 3.FENERBAHÇE 39 24 7 8 70 40 30 79 4.TRABZONSPOR 39 18 14 7 48 36 12 68 5.DEMİR GRUP SİVASSPOR 39 15 17 7 52 42 10 62 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 39 17 10 12 62 52 10 61 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 39 16 9 14 57 45 12 57 8.FATİH KARAGÜMRÜK 39 15 12 12 59 51 8 57 9.GAZİANTEP 39 14 13 12 58 51 7 55 10.GÖZTEPE 39 13 12 14 58 57 1 51 11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 39 12 13 14 49 48 1 49 12.ÇAYKUR RİZESPOR 39 12 12 15 53 67 -14 48 13.KASIMPAŞA 39 12 10 17 46 55 -9 46 14.HELENEX YENİ MALATYASPOR 39 10 15 14 48 50 -2 45 15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 39 11 12 16 41 55 -14 45 16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 39 9 16 14 41 55 -14 43 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 39 9 14 16 34 50 -16 41 18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 40 10 10 20 44 68 -24 40 19.MKE ANKARAGÜCÜ 39 10 8 21 46 64 -18 38 20.GENÇLERBİRLİĞİ 39 10 8 21 43 74 -31 38 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 39 6 10 23 37 72 -35 28

– 42. hafta maçları

Süper Lig'de tamamı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak 42. ve son hafta maçları şöyle:

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)

Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stat açıklanmadı)

Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)