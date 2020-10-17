Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Tokat, Deniz Turgut, Bersan Duran
Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, Guido Koçer (Dk. 46 Gyasi), Oğuz Gürbulak, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 69 Enes İslam İlkin), Muhsin Yıldırım (Dk. 49 Savicevic), Burak Çalık, Kerem Can Akyüz, Yameogo, Nadir Çiftçi (Dk.46 Ahmethan Köse)
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Eslem Öztürk (Dk. 70 Ali Dere), Onur Ergün, Etoga, Levent Ayçiçek (Dk. 90+2 Egehan Gök), Diouf (Dk. 84 İbrahim Yılmaz), Proca, Ali Yaşar (Dk. 84 Tayyip Ebrar Cumur), Abazaj (Dk. 70 Issah)
Goller: Dk.53 ve Dk.57 Proca, Dk.90 Issah (İstanbulspor)
Sarı kart: Dk. 66 Ali Yaşar (İstanbulspor)
SAMSUN (AA) – TFF 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 3-0 yendi.