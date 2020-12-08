Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Burak Cansız
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Yameogo (Dk. 66 Muhsin Yıldırım), Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 77 Rahman Buğra Çağıran), Savicevic (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 71 Gyasi), Guido Koçer, Burak Çalık (Dk. 77 Ahmethan Köse), Nadir Çiftçi
Menemenspor: Selmani, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 83 Yusuf Talum), Furkan Bayır, Adamu, Taşkın Çalış, Tidjani (Dk. 86 Mehmet Aytemiz), Olatunbosun, Ömer Şahbaş, Kamara (Dk. 90+5 Domgjonas), Tayfun Aydoğan, Rıdvan Koçak
Goller: Dk. 5 Olatunbosun (Menemenspor), Dk. 13 Nadir Çiftçi (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Nadir Çiftçi, Dk. 90+1 Kerem Can Akyüz (Yılport Samsunspor), Dk. 41 Adamu, Dk. 53 Ömer Şahbaş (Menemenspor)
SAMSUN (AA) – TFF 1. Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.