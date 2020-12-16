    Futbol: TFF 1. Lig

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    Alaturka Online
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    İSTANBUL (AA) – TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

    19 Aralık Cumartesi:

    13.30 Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor: Hakan Ceylan

    13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor: Murat Erdoğan

    16.00 Eskişehirspor-Menemenspor: Caner Ak

    19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

    20 Aralık Pazar:

    13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: Burak Pakkan

    19.00 İstanbulspor-Bursaspor: Direnç Tonusluoğlu

    21 Aralık Pazartesi:

    16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor: Emre Malok

    18.00 Adana Demirspor-Tuzlaspor: Ramazan Keleş

    19.00 Giresunspor-Altınordu: Burak Şeker

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