Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ferdi Karadoruk, Mert Bulut
Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Ömer Şahbaş (Dk. 84 Burak Albayrak), Furkan Bayır, Domgjonas, Şeref Özcan (Dk. 90+1 Yusuf Talum), Taşkın Çalış, Adamu, Tidjani (Dk. 46 Akanbi), Tayfun Aydoğan, Kamara (Dk. 84 Mehmet Aytemiz)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Cem Ekinci (Dk. 61 Dodoo), İrfan Akgün (Dk. 61 Ilır Mustafa), Uğur Utlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 87 Kone), Burak Aydın, Manaj (Dk. 75 Tahir Mustafa Babaoğlu)
Sarı kartlar: Dk. 14 Furkan Bayır, Dk. 78 Kamara, Dk. 90+5 Burak Albayrak (Menemenspor), Dk. 47 İrfan Akgün, Dk. 50 Barış Alper Yılmaz, Dk. 90+4 Dodoo (Ankara Keçiörengücü)
İZMİR (AA) – TFF 1. Lig'in 16. haftasında Menemenspor ile Ankara Keçiörengücü 0-0 berabere kaldı.