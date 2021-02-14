Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Turgut, Nurettin Dinçer Demir
Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Tugay Kacar, Gökhan Sazdağı, Hamza Gür, Oğuzhan Berber, Gyasi (Dk. 65 Araz Abdullayev), Ali Keten, Aykut Demir, Muhsin Yıldırım (Dk. 35 Muhammed Gümüşkaya), Mustafa Çeçenoğlu, (Dk. 82 Diouf)
Giresunspor: Onurcan Piri, Hüseyin Tut, Mehmet Taş, Eren Tozlu (Dk. 84 Kerem Kalafat), Balde, Erol Can Akdağ, Sergen Piçinciol, Serginho (Dk. 90+2 Milinkovic), Hayrullah Bilazer, Uzodimma, Caner Hüseyin Dağ (Dk. 84 Traore)
Gol: Dk. 72 Eren Tozlu (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Ali Keten, Dk. 90 Gökhan Sazdağı (Beypiliç Boluspor), Dk. 90+2 Kerem Kalafat (Giresunspor)
BOLU (AA) – TFF 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor, deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 1-0 mağlup etti.