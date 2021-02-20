Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Ata Yıldırım
Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can Esendemir, Ufuk Budak, Recep Aydın, Furkan Çil, Burak İnce (Dk. 61 Muzaffer Kocaer), Şeref Özcan (Dk. 61 Ahmet İlhan Özek), Metehan Mimaroğlu (Dk. 84 Ahmet Dereli), Enis Destan
Adanaspor: Karacic, Hakan Çinemre, Furkan Şeker, Donkor, Canberk Dilaver, Ergin Keleş (Dk. 80 Fıratcan Üzüm), Atalay Babacan (Dk. 59 Ömer Çiçek), Uğurcan Yazğılı (Dk. 70 Evren Korkmaz), Ahmethan Köse (Dk. 80 Eren Keleş), Celil Yüksel, Ozegovic
Goller: Dk. 20 Enis Destan (Altınordu), Dk. 30 Ozegovic (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Furkan Çil, Dk. 88 Ufuk Budak, Dk. 90+4 Enis Destan (Altınordu), Dk. 77 Evren Korkmaz (Adanaspor)
İZMİR (AA) – TFF 1. Lig 22. hafta mücadelesinde Altınordu ile Adanaspor 1-1 berabere kaldı.