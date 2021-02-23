Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Caner Ak, Mehmet Yıldırım, Gökhan Barcın
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Pote (Dk. 86 Berat Satılmış), Erkan Taşkıran (Dk. 62 Del Valle), İshak Çakmak, Doğan Can Davas (Dk. 90+2 Mehmet Yiğit), Onur Akbay, Selçuk Alibaz (Dk. 46 Rahmi Anıl Başaran), Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Taha Yalçıner (Dk. 86 Emir Halilovic)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mehmet Tayfun Dingil, Burak Aydın (Dk. 71 Hamidovic), Abdulkadir Korkut, Fatih Selimhan Solmaz, Uğur Utlu (Dk. 85 İrfan Akgün), Soner Gönül, Barış Alper Yılmaz, Cem Ekinci (Dk. 84 Melik Derin), Ilır Mustafa (Dk. 64 Kamal Issah), Eze (Dk. 85 Kone)
Goller: Dk 45+1 Soner Gönül (Ankara Keçiörengücü), Dk. 61 Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 25 İshak Çakmak (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kart: Dk. 32 Erkan Taşkıran (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
BALIKESİR (AA) – TFF 1. Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.