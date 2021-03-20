Futbol: TFF 1. Lig

Yazan:
Alaturka Online
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Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Yıldırım, Özcan Sultanoğlu

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Savicevic (Dk. 76 Oğuz Gürbulak), Hamroun (Dk. 64 İlyas Kubilay Yavuz), Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Mücahit Albayrak), Djedje, Yasin Öztekin (Dk. 84 Burak Çalık), Kerem Can Akyüz, Erkam Reşmen, Coureur (Dk. 84 Guido Koçer)

GZT Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra, Hüsamettin Tut (Dk. 84 Kerem Kalafat), Mehmet Taş, Eren Tozlu, Nalepa (Dk. 71 Erol Can Akdağ), Balde, Sergen Piçinciol (Dk. 90 Traore), Hayrullah Bilazer, Uzodimma (Dk. 90 Milinkovic) Caner Hüseyin Bağ

Goller: Dk. 90+1 ve 90+5 Traore (GZT Giresunspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 72 Kerem Can Akyüz, Dk. 79 İlyas Kubilay Yavuz, (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Caner Arıcı (Yılport Samsunspor), Dk. 90+4 Erol Can Akdağ (GZT Giresunspor)

SAMSUN (AA) – TFF 1. Lig 27. hafta müsabakasında GZT Giresunspor, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

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