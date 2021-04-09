Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Çağdaş Altay, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Mehmet Yeşil, Wellington, Ali Yaşar, Levent Ayçiçek (Dk. 90+3 Kağan Miray Barış), Onur Ergün, Abazaj, Rroca (Dk. 87 Eslem Öztürk), Ethemi (Dk. 46 Uygar Mert Zeybek), Mirkan Aydın (Dk. 75 İbrahim Yılmaz)
Tuzlaspor: Metin Erol, Samet Asatekin, İsmail Konuk (Dk. 78 Muhammed Gönülaçar), Yohou, Ferhat Öztorun, Rotman, Gökcan Kaya, Ahmet Yazar, Alan, Pucko, Thuram
Goller: Dk. 49 Yohou (Kendi kalesine), Dk. 56 Rroca (İstanbulspor), Dk. 37 Thuram (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Wellington, Dk. 89 Ali Yaşar, Dk. 90+7 Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor), Dk. 44 Ahmet Yazar, Dk. 60 Pucko, Dk. 87 Samet Asatekin (Tuzlaspor)
İSTANBUL (AA) – TFF 1. Lig’in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.