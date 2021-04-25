Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik
Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 74 Muzaffer Kocaer), Kahraman Demirtaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 74 Hüsamettin Yener), Furkan Çil, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu, Emre Nefiz (Dk. 90 Yiğithan Güveli), Recep Aydın, Enis Destan
GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sadi Karaduman, Erol Can Akdağ, Hüsamettin Tut, Eren Tozlu (Dk. 79 Kerem Kalafat), Mehmet Taş, Uzodimma, Traore (Dk. 90+1 Muhammed Himmet Ertürk), Nalepa (Dk. 67 Caner Hüseyin Bağ), Balde
Sarı kartlar: Dk. 8 Hayrullah Bilazer, Dk. 90+3 Hakan Keleş (Teknik direktör) (GZT Giresunspor), Dk. 43 Rahmi Salih Kaya, Dk. 82 Enis Destan (Altınordu)
İZMİR (AA) – TFF 1. Lig 32. hafta mücadelesinde Altınordu ile GZT Giresunspor 0-0 berabere kaldı.