Futbol: TFF 1. Lig

Yazan:
Alaturka Online
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Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 74 Muzaffer Kocaer), Kahraman Demirtaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 74 Hüsamettin Yener), Furkan Çil, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu, Emre Nefiz (Dk. 90 Yiğithan Güveli), Recep Aydın, Enis Destan

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sadi Karaduman, Erol Can Akdağ, Hüsamettin Tut, Eren Tozlu (Dk. 79 Kerem Kalafat), Mehmet Taş, Uzodimma, Traore (Dk. 90+1 Muhammed Himmet Ertürk), Nalepa (Dk. 67 Caner Hüseyin Bağ), Balde

Sarı kartlar: Dk. 8 Hayrullah Bilazer, Dk. 90+3 Hakan Keleş (Teknik direktör) (GZT Giresunspor), Dk. 43 Rahmi Salih Kaya, Dk. 82 Enis Destan (Altınordu)

İZMİR (AA) – TFF 1. Lig 32. hafta mücadelesinde Altınordu ile GZT Giresunspor 0-0 berabere kaldı.

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