Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Yeni Adana Stadı
Hakemler: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Mehmet Şengül
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Muhammet Ömer Çakı, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Donkor, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Daniel (Dk. 61 Berkan Fırat), Celil Yüksel, Belem, Ahmethan Köse (Dk. 78 Atalay Babacan), Ergin Keleş (Dk. 61 Ozegovic)
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Ercan Coşkun, Alim Öztürk, Vrsajevic, Glumac, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 72 Batuhan Artarslan), Serkan Göksu (Dk. 72 Okan Derici), Kartal Kayra Yılmaz, Gomis (Dk. 61 Ahmet Canbaz – Dk. 80 Mustafa Can Karagöz), Camara, Kehinde (Dk. 80 Gökhan Süzen)
Goller: Dk. 37 Ercan Coşkun, Dk. 48 Kehinde (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 49 Alim Öztürk, Dk. 83 Batuhan Artarslan (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 78 Berkan Fırat, Dk. 90+5 Belem (Adanaspor)
ADANA (AA) – TFF 1. Lig'in 32. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yendi.