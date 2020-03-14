Futbol: TFF 1. Lig

Yazan:
Alaturka Online
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Stat: Vefa

Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Furkan Ürün

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 79 Çağrı Ortakaya), Fatih Kuruçuk, Barış Başdaş, Bülent Cevahir, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 75 Erdal Öztürk), Sabo, Ndao (Dk. 89 Emeghara), Jorquera, Sobiech

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdulhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Putsila, Segbefia (Dk. 60 Yılmaz Özeren), Tatos (Dk. 68 Turgut Doğan Şahin), Kappel (Dk. 82 Yaser Hacımustafaoğlu), Kerim Avcı, Paixao

Goller: Dk. 6 Ndao, Dk. 35 Sobiech (Fatih Karagümrük), Dk. 48 Kerim Avcı, Dk. 90+6 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 50 Segbefia, Dk. 59 Tatos, Dk. 76 Abdülhamit Yıldız, Dk. 90+3 Yaser Hacımustafaoğlu (Altay), Dk. 72 Sobiech, Dk. 85 Sabo, Dk. 90+6 Çağrı Ortakaya, Jorquera (Maç bittikten sonra) (Fatih Karagümrük)

İSTANBUL (AA) – TFF 1. Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Altay 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, hakem yönetimine tepki göstererek sahaya girdi. Hakemlere yönelen Hurma'yı güvenlik güçleri sakinleştirerek saha dışına çıkardı.

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