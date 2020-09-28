Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – TFF 1. Lig'in 3. haftası, yapılan iki maçla sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda Altınordu, Boluspor'u 2-1 yenerken; Tuzlaspor da Menemenspor'a 5-2 üstünlük sağladı.

TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-0

Ümraniyespor-İstanbulspor: 1-3

Bursaspor-Giresunspor: 1-2

Akhisarspor-Balıkesirspor: 2-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: 2-2

Ankaraspor-Adana Demirspor: 1-3

Altay-Eskişehirspor: 6-0

Beypiliç Boluspor-Altınordu: 1-2

Menemenspor-Tuzlaspor: 2-5

– Puan durumu

TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

# Takım O G B M A Y AV P
1 ADANA DEMİRSPOR 3 2 1 0 7 3 4 7
2 TUZLASPOR 3 2 1 0 6 2 4 7
3 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 3 2 1 0 3 0 3 7
4 İSTANBULSPOR 3 2 0 1 5 3 2 6
5 ALTINORDU 3 2 0 1 4 3 1 6
6 YILPORT SAMSUNSPOR 3 1 2 0 5 2 3 5
7 ADANASPOR 3 1 2 0 1 0 1 5
8 ALTAY 3 1 1 1 7 2 5 4
9 AKHİSARSPOR 3 1 1 1 2 1 1 4
10 ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 3 1 1 1 4 4 0 4
11 GİRESUNSPOR 3 1 1 1 4 5 -1 4
12 BURSASPOR 3 1 0 2 4 5 -1 3
13 BALIKESİRSPOR 3 1 0 2 3 4 -1 3
14 ANKARASPOR 3 1 0 2 2 5 -3 3
15 ÜMRANİYESPOR 3 1 0 2 3 7 -4 3
16 BEYPİLİÇ BOLUSPOR 3 0 1 2 2 4 -2 1
17 MENEMENSPOR 3 0 1 2 3 8 -5 1
18 ESKİŞEHİRSPOR 3 0 1 2 0 7 -7 1

– 4. haftanın programı

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Ekim Cuma:

19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

3 Ekim Cumartesi:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)

14.00 Tuzlaspor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor (Giresun Atatürk)

19.00 Altınordu-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

4 Ekim Pazar:

14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)

16.30 Balıkesirspor-Menemenspor (Balıkesir Atatürk)

16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)

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