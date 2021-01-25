Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – TFF 1. Lig'in 18. haftası oynanan iki maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Menemenspor, deplasmanda Altınordu'yu 4-2 mağlup etti.

Konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yenen Giresunspor, liderliğini sürdürdü.

– Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-0

Eskişehirspor-Ankaraspor: 0-0

Adana Demirspor-Bursaspor: 1-2

Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: 2-0

Tuzlaspor-Akhisarspor: 0-3

Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0

Yılport Samsunspor-Altay: 1-0

İstanbulspor-Adanaspor: 1-0

Altınordu-Menemenspor: 2-4

– Puan durumu

TFF 1. Lig'in 18. haftası sonunda oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P
1. GİRESUNSPOR 18 11 5 2 26 13 13 38
2. İSTANBULSPOR 18 11 4 3 38 19 19 37
3. YILPORT SAMSUNSPOR 18 10 6 2 25 16 9 36
4. ALTAY 18 10 2 6 30 17 13 32
5. ADANA DEMİRSPOR 18 9 4 5 31 18 13 31
6. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 18 9 4 5 24 13 11 31
7. BURSASPOR 18 9 3 6 33 28 5 30
8. TUZLASPOR 18 9 3 6 27 27 0 30
9. ALTINORDU 18 8 4 6 24 26 -2 28
10. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 18 8 3 7 23 19 4 27
11. ADANASPOR 18 6 3 9 24 23 1 21
12. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 18 5 5 8 18 27 -9 20
13. BEYPİLİÇ BOLUSPOR 18 5 4 9 18 22 -4 19
14. MENEMEN SPOR 18 4 7 7 20 28 -8 19
15. AKHİSARSPOR 18 4 4 10 16 25 -9 16
16. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR 18 4 4 10 16 29 -13 16
17. ANKARASPOR 18 2 4 12 12 31 -19 10
18. ESKİŞEHİRSPOR 18 0 7 11 10 34 -24 4

Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.

– 19. hafta programı

29 Ocak Cuma:

19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü (Osmanlı)

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)

31 Ocak Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Belediye Şehir)

16.00 Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Altınordu (Bursa Büyükşehir Belediye)

1 Şubat Pazartesi:

19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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