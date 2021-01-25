Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) – TFF 1. Lig'in 18. haftası oynanan iki maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Menemenspor, deplasmanda Altınordu'yu 4-2 mağlup etti.
Konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yenen Giresunspor, liderliğini sürdürdü.
– Sonuçlar
TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-0
Eskişehirspor-Ankaraspor: 0-0
Adana Demirspor-Bursaspor: 1-2
Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: 2-0
Tuzlaspor-Akhisarspor: 0-3
Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0
Yılport Samsunspor-Altay: 1-0
İstanbulspor-Adanaspor: 1-0
Altınordu-Menemenspor: 2-4
– Puan durumu
TFF 1. Lig'in 18. haftası sonunda oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. GİRESUNSPOR
|18
|11
|5
|2
|26
|13
|13
|38
|2. İSTANBULSPOR
|18
|11
|4
|3
|38
|19
|19
|37
|3. YILPORT SAMSUNSPOR
|18
|10
|6
|2
|25
|16
|9
|36
|4. ALTAY
|18
|10
|2
|6
|30
|17
|13
|32
|5. ADANA DEMİRSPOR
|18
|9
|4
|5
|31
|18
|13
|31
|6. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|18
|9
|4
|5
|24
|13
|11
|31
|7. BURSASPOR
|18
|9
|3
|6
|33
|28
|5
|30
|8. TUZLASPOR
|18
|9
|3
|6
|27
|27
|0
|30
|9. ALTINORDU
|18
|8
|4
|6
|24
|26
|-2
|28
|10. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|18
|8
|3
|7
|23
|19
|4
|27
|11. ADANASPOR
|18
|6
|3
|9
|24
|23
|1
|21
|12. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|18
|5
|5
|8
|18
|27
|-9
|20
|13. BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|18
|5
|4
|9
|18
|22
|-4
|19
|14. MENEMEN SPOR
|18
|4
|7
|7
|20
|28
|-8
|19
|15. AKHİSARSPOR
|18
|4
|4
|10
|16
|25
|-9
|16
|16. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|18
|4
|4
|10
|16
|29
|-13
|16
|17. ANKARASPOR
|18
|2
|4
|12
|12
|31
|-19
|10
|18. ESKİŞEHİRSPOR
|18
|0
|7
|11
|10
|34
|-24
|4
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.
– 19. hafta programı
29 Ocak Cuma:
19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)
30 Ocak Cumartesi:
13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü (Osmanlı)
16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)
31 Ocak Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Belediye Şehir)
16.00 Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)
16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Altınordu (Bursa Büyükşehir Belediye)
1 Şubat Pazartesi:
19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)