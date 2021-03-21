Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – TFF 1. Lig'de tamamlanan 27. hafta maçlarının ardından GZT Giresunspor liderliğini devam ettirdi.

Ligde 27. hafta, bugün oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.

Günün maçlarında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-2, Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Akhisarspor'u 2-1, Beypiliç Boluspor, dış sahada Ankaraspor'u 2-1 yendi.

Haftanın kapanış müsabakasında ise Bursaspor, Adanaspor'u 3-0 mağlup etti.

Haftaya 53 puanla lider giren GZT Giresunspor, en yakın takipçisi Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek farkı 5 puana çıkardı. Samsun temsilcisi, 51 puanda kaldı.

Zirve takibini sürdüren Altay, İzmir derbisinde Menemenspor'u 3-0 mağlup ederek 50 puana ulaştı ve 3. sıraya yükseldi.

Haftaya 3. sırada giren Adana Demirspor ise son sıradaki Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalarak 4. sıraya geriledi.

– Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 27. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Altay-Menemenspor: 3-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-2

İstanbulspor-Altınordu: 1-2

Eskişehirspor-Adana Demirspor: 1-1

Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor: 0-2

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: 3-2

Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü: 1-2

Ankaraspor-Beypiliç Boluspor: 1-2

Adanaspor-Bursaspor: 0-3

– Puan durumu

Ligde 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV Puan
1. GZT GİRESUNSPOR 27 17 5 5 42 20 22 56
2. YILPORT SAMSUNSPOR 27 14 9 4 42 26 16 51
3. ALTAY 27 16 2 9 52 29 23 50
4. ADANA DEMİRSPOR 27 14 7 6 45 24 21 49
5. ALTINORDU 27 14 7 6 40 33 7 49
6. İSTANBULSPOR 27 14 5 8 49 30 19 47
7. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 27 13 7 7 34 18 16 46
8. TUZLASPOR 27 12 5 10 36 39 -3 41
9. BURSASPOR 27 12 4 11 45 41 4 40
10. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 27 11 5 11 34 33 1 38
11. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 27 10 7 10 32 35 -3 37
12. BEYPİLİÇ BOLUSPOR 27 9 5 13 28 30 -2 32
13. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR 27 7 8 12 28 39 -11 29
14. ADANASPOR 27 7 7 13 35 40 -5 28
15. MENEMENSPOR 27 6 10 11 29 44 -15 28
16. AKHİSARSPOR 27 7 4 16 27 44 -17 25
17. ANKARASPOR 27 3 7 17 18 45 -27 16
18. ESKİŞEHİRSPOR 27 1 8 18 16 62 -46 8

Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

– Gelecek haftanın programı

Milli maç arası verilecek ligde 28. hafta, 3 Nisan Cumartesi günü oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Ligde gelecek haftanın programı şöyle:

3 Nisan Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (15 Temmuz)

16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Ankaraspor-Akhisarspor (Osmanlı)

19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

4 Nisan Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Menemen İlçe)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)

5 Nisan Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir Belediye)

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