Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) – TFF 1. Lig'in 31. haftası oynanan dört karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlarda Bereket Sigorta Ümraniyespor evinde Ankaraspor'u 4-3, Beypiliç Boluspor deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-2 yendi. Altay, Adanaspor'u ve Yılport Samsunspor da Bursaspor'u 4-1'lik skorlarla mağlup etti.
Deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 yenilen GZT Giresunspor liderliğini sürdürdü.
– Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: 0-1
Adana Demirspor-GZT Giresunspor: 3-0
Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-3
Akhisarspor-Altınordu: 1-1
İstanbulspor-Menemenspor: 4-0
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor: 4-3
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor: 2-3
Altay-Adanaspor: 4-1
Yılport Samsunspor-Bursaspor: 4-1
– Puan durumu
TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.GZT GİRESUNSPOR
|31
|19
|6
|6
|49
|24
|63
|2.ADANA DEMİRSPOR
|31
|18
|7
|6
|54
|26
|61
|3.YILPORT SAMSUNSPOR
|31
|17
|10
|4
|51
|29
|61
|4.ALTAY
|31
|18
|3
|10
|61
|34
|57
|5.İSTANBULSPOR
|31
|17
|6
|8
|57
|32
|57
|6.ALTINORDU
|31
|15
|8
|8
|50
|43
|53
|7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|31
|14
|7
|10
|40
|26
|49
|8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|31
|13
|8
|10
|43
|41
|47
|9.TUZLASPOR
|31
|14
|5
|12
|43
|45
|47
|10.BURSASPOR
|31
|13
|4
|14
|50
|51
|43
|11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|31
|11
|6
|14
|40
|42
|39
|12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|31
|11
|5
|15
|34
|38
|38
|13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|31
|9
|8
|14
|34
|43
|35
|14.ADANASPOR
|31
|9
|7
|15
|42
|48
|34
|15.MENEMENSPOR
|31
|6
|13
|12
|34
|53
|31
|16.AKHİSARSPOR
|31
|7
|5
|19
|33
|55
|26
|17.ANKARASPOR
|31
|5
|8
|18
|29
|54
|23
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|31
|1
|8
|22
|21
|81
|8
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
– 32. Hafta
TFF 1. Lig'de tamamı 25 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak 32. haftanın programı şöyle:
Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)
Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)
Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)
Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)
Tuzlaspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)
Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Osmanlı)
Altınordu-GZT Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)