Futbol: TFF 3. Lig

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – TFF 3. Lig'de 28. hafta karşılaşmaları, ertelenen biri dışında tamamlandı.

2. Grup'taki Cizrespor-Ofspor müsabakası, konuk ekibin yoğun sis nedeniyle maça gelememesinden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Ligde 1, 2 ve 3. gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

– 1. Grup:

52 Orduspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-0

Artvin Hopaspor-Çankaya FK: 2-1

Yomraspor-Şile Yıldızspor: 2-0

Serik Belediyespor-Düzcespor: 0-0

Tokatspor-1928 Bucaspor: 1-2

Sultanbeyli Belediyespor-Silivrispor: 2-2

Çatalcaspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1

Manisaspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-4

Kızılcabölükspor-Erzinspor: 1-0

– 2. Grup:

Cizrespor-Ofspor: (Ertelendi)

Elazığ Belediyespor-Karşıyaka: 0-0

Ağrı 1970-Erbaaspor: 0-4

Kocaelispor-1877 Alemdağspor: 3-0

Esenler Erokspor-Fatsa Belediyespor: 4-0

– 3. Grup:

Diyarbakırspor-Bayrampaşa: 0-0

Pazarspor-Altındağ Belediyespor: 4-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Yozgatspor 1959: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor: 1-1

Darıca Gençlerbirliği-Somaspor: 2-3

Osmaniyespor-Nazilli Belediyespor: 1-1

Karacabey Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

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