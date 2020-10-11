Futbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) – Futbolda Misli.com 3. Lig'de 4. hafta yapılan 25 müsabakayla tamamlandı.
Ligde 4 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
– 1. Grup
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0
Ofspor-Nevşehir Belediyespor: 2-1
Kemerspor 2003-Kızılcabölükspor: 0-2
Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor: 2-0
Diyarbekirspor-Artvin Hopaspor: 1-0
– 2. Grup
Nazilli Belediyespor-Mardin Fosfatspor: 0-1
Tekirdağspor-Fethiyespor: 2-1
Tokatspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-0
Ağrı 1970-Belediye Kütahyaspor: 1-3
Karaman Belediyespor-Yomraspor: 0-2
Çengelköy-İskenderun FK: 0-1
Darıca Gençlerbirliği-Kahta 02: 0-0
– 3. Grup
Batman Petrolspor-Gölcükspor: 1-2
Arhavispor-Çatalcaspor: 0-1
Somaspor-Yalovaspor: 2-1
Karşıyaka-Elazığ Karakoçan: 2-1
Şile Yıldızspor-Isparta 32: 1-1
İçel İdmanyurdu-Esenler Erokspor: 2-1
– 4. Grup
Siirt İl Özel İdare-Alanya Kestelspor: 1-1
Adıyaman 1954-52 Orduspor: 2-1
Kozanspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-2
Muğlaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1
Bayrampaşa-Bursa Yıldırımspor: 1-0
Silivrispor-Düzcespor: 2-2