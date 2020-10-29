Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Yazan:
Alaturka Online
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ANKARA (AA) – UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftası, 12 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. haftasında, TSİ 23.00'te başlayan A, B, C, D, E ve F grubu karşılaşmaları sona erdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Roma (İtalya) – CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0

Cluj (Romanya) – Young Boys (İsviçre): 1-1

B Grubu:

Arsenal (İngiltere) – Dundalk (İrlanda): 3-0

Molde (Norveç) – Rapid Wien (Avusturya): 1-0

C Grubu:

Slavia Prag (Çekya) – Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0

Nice (Fransa) – Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0

D Grubu:

Benfica (Portekiz) – Standard Liege (Belçika): 3-0

Rangers (İskoçya) – Lech Poznan (Polonya): 1-0

E Grubu:

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) – PSV Eindhoven (Hollanda): 1-2

Granada (İspanya) – PAOK (Yunanistan): 0-0

F Grubu:

Real Sociedad (İspanya) – Napoli (İtalya): 0-1

AZ Alkmaar (Hollanda) – Rijeka (Hırvatistan): 4-1

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