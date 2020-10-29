Futbol: UEFA Avrupa Ligi

ANKARA (AA) – UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftası, 12 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. haftasında, TSİ 23.00'te başlayan A, B, C, D, E ve F grubu karşılaşmaları sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Roma (İtalya) – CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Cluj (Romanya) – Young Boys (İsviçre): 1-1
B Grubu:
Arsenal (İngiltere) – Dundalk (İrlanda): 3-0
Molde (Norveç) – Rapid Wien (Avusturya): 1-0
C Grubu:
Slavia Prag (Çekya) – Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0
Nice (Fransa) – Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0
D Grubu:
Benfica (Portekiz) – Standard Liege (Belçika): 3-0
Rangers (İskoçya) – Lech Poznan (Polonya): 1-0
E Grubu:
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) – PSV Eindhoven (Hollanda): 1-2
Granada (İspanya) – PAOK (Yunanistan): 0-0
F Grubu:
Real Sociedad (İspanya) – Napoli (İtalya): 0-1
AZ Alkmaar (Hollanda) – Rijeka (Hırvatistan): 4-1