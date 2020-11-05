Futbol: UEFA Avrupa Ligi

ANKARA (AA) – UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında üçüncü hafta maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 maç yapıldı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Roma (İtalya) – Cluj (Romanya): 5-0
Young Boys (İsviçre) – CSKA Sofya (Bulgaristan): 3-0
B Grubu:
Arsenal (İngiltere) – Molde (Norveç): 4-1
Rapid Wien (Avusturya) – Dundalk (İrlanda): 4-3
C Grubu:
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) – Bayer Leverkusen (Almanya): 2-4
Slavia Prag (Çekya) – Nice (Fransa): 3-2
D Grubu:
Lech Poznan (Polonya) – Standard Liege (Belçika): 3-1
Benfica (Portekiz) – Rangers (İskoçya): 3-3
E Grubu:
PAOK (Yunanistan) – PSV (Hollanda): 4-1
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) – Granada (İspanya): 0-2
F Grubu:
Rijeka (Hırvatistan) – Napoli (İtalya): 1-2
Real Sociedad (İspanya) – AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0
G Grubu:
Leicester City (İngiltere) – Braga (Portekiz): 4-0
Zorya (Ukrayna) – AEK (Yunanistan): 1-4
H Grubu:
Celtic (İskoçya) – Sparta Prag (Çekya): 1-4
Milan (İtalya) – Lille (Fransa): 0-3
I Grubu:
Demir Grup Sivasspor – Karabağ (Azerbaycan): 2-0
Villarreal (İspanya) – Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 4-0
J Grubu:
Ludogorets (Bulgaristan) – Tottenham (İngiltere): 1-3
Antwerp (Belçika) – LASK (Avusturya): 0-1
K Grubu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Wolfsberger (Avusturya): 1-0
Feyenoord (Hollanda) – CSKA Moskova (Rusya): 3-1
L Grubu:
Hoffenheim (Almanya) – Slovan Liberec (Slovakya): 5-0
Kızılyıldız (Sırbistan) – Gent (Belçika): 2-1