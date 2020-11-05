Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Yazan:
Alaturka Online
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ANKARA (AA) – UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 maç yapıldı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Roma (İtalya) – Cluj (Romanya): 5-0

Young Boys (İsviçre) – CSKA Sofya (Bulgaristan): 3-0

B Grubu:

Arsenal (İngiltere) – Molde (Norveç): 4-1

Rapid Wien (Avusturya) – Dundalk (İrlanda): 4-3

C Grubu:

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) – Bayer Leverkusen (Almanya): 2-4

Slavia Prag (Çekya) – Nice (Fransa): 3-2

D Grubu:

Lech Poznan (Polonya) – Standard Liege (Belçika): 3-1

Benfica (Portekiz) – Rangers (İskoçya): 3-3

E Grubu:

PAOK (Yunanistan) – PSV (Hollanda): 4-1

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) – Granada (İspanya): 0-2

F Grubu:

Rijeka (Hırvatistan) – Napoli (İtalya): 1-2

Real Sociedad (İspanya) – AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0

G Grubu:

Leicester City (İngiltere) – Braga (Portekiz): 4-0

Zorya (Ukrayna) – AEK (Yunanistan): 1-4

H Grubu:

Celtic (İskoçya) – Sparta Prag (Çekya): 1-4

Milan (İtalya) – Lille (Fransa): 0-3

I Grubu:

Demir Grup Sivasspor – Karabağ (Azerbaycan): 2-0

Villarreal (İspanya) – Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 4-0

J Grubu:

Ludogorets (Bulgaristan) – Tottenham (İngiltere): 1-3

Antwerp (Belçika) – LASK (Avusturya): 0-1

K Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Wolfsberger (Avusturya): 1-0

Feyenoord (Hollanda) – CSKA Moskova (Rusya): 3-1

L Grubu:

Hoffenheim (Almanya) – Slovan Liberec (Slovakya): 5-0

Kızılyıldız (Sırbistan) – Gent (Belçika): 2-1

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