Futbol: UEFA Avrupa Ligi

İSTANBUL (AA) – UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasında 4'üncü hafta, 7 grupta oynanan 11 maçla tamamlandı.
F Grubu'nda Hırvatistan'ın Rijeka takımını ağırlayan Napoli, rakibini 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın oyuncuları, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın formalarıyla sahaya çıktı.
D Grubu'ndaki mücadelede ise İskoç temsilcisi Rangers, sahasında Portekiz'in Benfica takımıyla 2-2 berabere kaldı.
A Grubu'nda oynanan maçta Cluj'u 2-0 yenen İtalyan ekibi Roma gruptan çıkmayı garantiledi.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
– A Grubu
Cluj (Romanya) – Roma (İtalya): 0-2
– B Grubu
Dundalk (İrlanda) – Rapid Wien (Avusturya): 1-3
– C Grubu
Bayer Leverkusen (Almanya) – Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 4-1
Nice (Fransa) – Slavia Prag (Çekya): 1-3
– D Grubu
Standard Liege (Belçika) – Lech Poznan (Polonya): 2-1
Rangers (İskoçya) – Benfica (Portekiz): 2-2
– E Grubu
PSV (Hollanda) – PAOK (Yunanistan): 3-2
Granada (İspanya) – Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
– F Grubu
Napoli (İtalya) – Rijeka (Hırvatistan): 2-0
AZ Alkmaar (Hollanda) – Real Sociedad (İspanya): 0-0
– J Grubu
Tottenham (İngiltere) – Ludogorets (Bulgaristan): 4-0