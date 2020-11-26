Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasında 4'üncü hafta, 7 grupta oynanan 11 maçla tamamlandı.

F Grubu'nda Hırvatistan'ın Rijeka takımını ağırlayan Napoli, rakibini 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın oyuncuları, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın formalarıyla sahaya çıktı.

D Grubu'ndaki mücadelede ise İskoç temsilcisi Rangers, sahasında Portekiz'in Benfica takımıyla 2-2 berabere kaldı.

A Grubu'nda oynanan maçta Cluj'u 2-0 yenen İtalyan ekibi Roma gruptan çıkmayı garantiledi.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

– A Grubu

Cluj (Romanya) – Roma (İtalya): 0-2

– B Grubu

Dundalk (İrlanda) – Rapid Wien (Avusturya): 1-3

– C Grubu

Bayer Leverkusen (Almanya) – Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 4-1

Nice (Fransa) – Slavia Prag (Çekya): 1-3

– D Grubu

Standard Liege (Belçika) – Lech Poznan (Polonya): 2-1

Rangers (İskoçya) – Benfica (Portekiz): 2-2

– E Grubu

PSV (Hollanda) – PAOK (Yunanistan): 3-2

Granada (İspanya) – Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

– F Grubu

Napoli (İtalya) – Rijeka (Hırvatistan): 2-0

AZ Alkmaar (Hollanda) – Real Sociedad (İspanya): 0-0

– J Grubu

Tottenham (İngiltere) – Ludogorets (Bulgaristan): 4-0

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