Futbol: UEFA Avrupa Ligi

ANKARA (AA) – UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ilk ayağında tüm maçlar tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan 4 karşılaşma sona erdi.
Öne çıkan mücadelede, İngiltere temsilcisi Tottenham, konuk ettiği Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını Harry Kane'in 25. ve 70. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Turnuvada son 16 turunun rövanş maçları, 18 Mart Perşembe günü oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Olympiakos (Yunanistan) – Arsenal (İngiltere): 1-3
Granada (İspanya) – Molde (Norveç): 2-0
Tottenham (İngiltere) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0
Roma (İtalya) – Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-0