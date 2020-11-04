Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Deniz Türüç, Demba Ba

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Shaw, Matic, Van de Beek, Mata, Bruno Fernades, Martial, Rashford

Goller: Dk. 13 Demba Ba, Dk. 40 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 43 Martial (Manchester United)

Sarı kart: Dk. 20 Tuanzebe (Manchester United)

İSTANBUL (AA) – UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında yapılan Medipol Başakşehir-Manchester United maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada Manchester United'ın gelişen atağında Van de Beek, Medipol Başakşehir ceza sahası dışında bekleyen Luk Shaw'a pasını attı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda top ters direk dibinden auta gitti.

11. dakikada Medipol Başakşehir'in atağında sol kanatta Deniz Türüç ile verkaç yapan Visca, açısını düzeltip çok sert vurdu, top az farkla üstten dışarıya çıktı.

13. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın kendi ceza sahasından attığı uzun pası kontrol eden Demba Ba, rakip ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleci Henderson ile karşı karşıya kalan Senegalli oyuncu, ayak içiyle köşeye yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

32. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Visca, sol kanattan bindiren Bolingoli'nin önüne topu gönderdi. Bu oyuncunun altıpas önüne yaptığı ortada Aleksic kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Henderson'da kaldı.

40. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç, Van de Beek'ten kaptığı topla sol kanattan hızla ilerledi. Ceza sahası içindeki Demba Ba'ya yerden pasını gönderdi. Demba Ba topun üstünden atladı ve geriden gelen Visca düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

43. dakikada Manchester United farkı 1'e indirdi. Shaw'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada boşta kalan Martial kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.