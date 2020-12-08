Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

ANKARA (AA) – UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son haftası, 2 karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 6. haftasında, F Grubu maçları oynandı.

Son 16 turunu garantileyen Borussia Dortmund, gruptan çıkma şansı kalmayan Zenit'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Borussia Dortmund'da oyuna 58. dakikada giren Youssoufa Moukoko, 16 yaş, 18 günle bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç futbolcu oldu. Kamerun asıllı Alman forvet oyuncusu, 1994'te 18 yaş, 86 günlükken Anderlecht forması giyen Celestine Babayaro'nun rekorunu kırdı.

F Grubu'nda tur atlayan diğer ekip, Cüneyt Çakır'ın yönettiği Lazio-Club Brugge maçıyla belirlendi. Lazio, Sobol'un 39. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kalan Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi Lazio'nun gollerini, Correa ve Immobile (penaltıdan), Club Brugge'ün gollerini ise Vormer ve Vanaken attı.

Puanını 13'e çıkaran Borussia Dortmund lider, 10 puana sahip Lazio da ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. Grubu 3. sırada bitiren Club Brugge ise yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek.