Futbol: UEFA Uluslar Ligi

İSTANBUL (AA) – A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki dördüncü maçından beraberlikle ayrıldı.

UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, dördüncü maçında konuk ettiği Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı.

Diğer müsabakada ise Rusya ile Macaristan 0-0'lık eşitlikle sahadan ayrıldı. Bu sonuçların ardından Rusya, grupta liderliğini sürdürdü.

Gruptaki beşinci müsabakalar, 15 Kasım'da Türkiye ile Rusya ve Macaristan ile Sırbistan arasında oynanacak.

B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Av P Rusya 4 2 2 0 7 4 +3 8 Macaristan 4 2 1 1 4 3 +1 7 Türkiye 4 0 3 1 3 4 -1 3 Sırbistan 4 0 2 2 3 6 -3 2