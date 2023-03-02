Futbola basketbol sistemi! FIFA radikal değişikliklere hazırlanıyor

Futbola olan ilginin, oyun keyfinin artırılması adına bir süredir düşünülen radikal değişiklikler artık faaliyete geçmeye hazır. FIFA’nın hazırlandığı birçok köklü değişiklik, futbolu farklı bir işleyişe kavuşturacak.

BASKETBOL SİSTEMİ GELİYOR

Futbolun duran bir oyun süresi saati ile oynanması başlarda uzak ihtimal olarak görülse de artık gerçekleşmeye hazır bir durum hale geldi. Marca’nın haberine göre basketbol benzeri bir maç saati uygulaması FIFA’nın gündeminde.

Bu seçenek şu anda masada yer alıyor ve önümüzdeki hafta sonu Londra’da yapılacak IFAB toplantısında incelenecek, tartışılacak.

ZAMAN KAYBINA TAHAMMÜL YOK

FIFA Başkanı Gianni Infantino, oyun süresine ilişkin tartışmayı açan kişilerin başında geliyor.

Infantino, modern futbolda bir felaket olarak gördüğü oyun içindeki zaman kaybını kontrol altına almak istiyor.

2024’TE BAŞKA BİR FUTBOL

Futbolda zaman kaybına ilişkin önlemler, hemen yürürlüğe girmeyecek olsa da şu an uygulanabilirlik adına değerlendirilmekte. Marca, 2024’ten itibaren maçların süresinin artık 90 dakika olmadığı ve ofsaytın bugün bildiğimiz tanımından çıktığı bir futbol ile karşı karşıya kalacağımızı belirtiyor. Her şey konuşulup tartışılacak ki futbol kurallarında değişiklik adına özellikle zaman kaybı ve ofsayt konuları masaya yatırılmış durumda.

OFSAYT KURALI DA DEĞİŞİYOR

Ofsaytta hücum oyuncusunun dezavantajlı olma durumu ortadan kalkacak. Ofsayt pozisyonlarında hücum eden oyuncuya olanak sağlamaya ilişkin teori, IFAB’ın önceki toplantılarında gündeme gelmiş ve tartışılmıştı.

FIFA’nın futbol geliştirme direktörü Arsene Wenger, ofsayt kuralında bu yöndeki değişimi destekleyen isimlerin başında geliyor. Mevcut ofsayt kuralında hücum oyuncusunun vücudunun bir bölümünün savunma oyuncusundan önde olmasına izin verilmiyor. Fakat Arsene Wenger’in de desteklediği ofsayt teorisine göre hücum oyuncusunun vücudunun bir bölümünün savunma oyuncusunun vücudunun bir bölümü ile aynı hizada olması ofsaytı engellemek adına yeterli olacak. Yani aynı hizada bir bölgenin bulunması vücudunun büyük kısmı önde olsa dahi engel teşkil etmeyecek.

GOL SEVİNÇLERİ UZATMA OLARAK EKLENECEK

FIFA, köklü bir değişime 2024 itibariyle gitmeye hazırlanıyor. Fakat 2023-24 sezonuyla birlikte hemen devreye girecek birtakım kurallar da bulunuyor.

Futbolun oynandığı süreden feragat etmek istemeyen FIFA ve IFAB, maç içinde abartılı gol sevinçlerinin zamandan çalmasına izin vermeyecek. Gol sonrası yaşanan sevinçler, olduğu dakikaya göre devre veya maç sonuna uzatma dakikası dahilinde eklenecek. Bugüne kadar genelde oyun içinde yaşanan gol sevinçleri için bir ekleme gerçekleştirilmiyordu.

ANTI-EMI MARTINEZ KURALI!

Arjantin’in Dünya Kupası şampiyonluğunda büyük pay sahibi isimlerden Emiliano Martinez, birçok hareketiyle de gündem yarattı. FIFA da başarılı kaleciden yola çıkarak bazı hareketlere sınırlama getirdi.

Yeni sezonla birlikte yürürlüğe girecek yakın zamanlı değişikliğe göre kalecinin penaltı atışını geciktirmesine ve yan direklere, üst direğe, filelere dokunarak penaltıyı kullanan oyuncunun dikkatini dağıtmasına izin verilmeyecek.