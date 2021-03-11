Futbolda 17 Yaş Altı Kız ve 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu

İSTANBUL (AA) – Futbolda Türkiye 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı ile 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın 2021/2022 Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın İsviçre'deki genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Romanya ve Letonya, 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı ise Danimarka, Finlandiya ve Macaristan ile eşleşti.

B Ligi'nde yer alan 17 Yaş Altı Milli Takımı, grupta maçlarını 30 Eylül, 3 Ekim ve 6 Ekim'de Türkiye'de oynayacak. Milliler, grubunu lider tamamlaması ya da en iyi ikinci takım olması halinde A Ligi'ne yükselecek. Ay-yıldızlılar, böylece ikinci eleme turunda mücadele ederek finallerde yer alma hakkını kazanmaya çalışacak.

A Ligi'nde yer alan 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın grup maçları ise Danimarka'nın ev sahipliğinde 20 Ekim, 23 Ekim ve 26 Ekim'de oynanacak. Müsabakalar sonunda gruplarında son sırada yer alacak takımlar, B Ligi'ne düşecek. A Ligi'nde gruplarını ilk üç sırada tamamlayacak takımlar ile B Ligi'nin grup birincileri ve en iyi ikincisi ise yollarına ikinci eleme turunda devam edecek ve böylece finallere katılma şansını kovalayacak.