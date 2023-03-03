Futbolda devrim!

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve FIFA’nın Global Futbol Geliştirme Sorumlusu Arsene Wenger, futbolda yenilik için kolları sıvadı. Gündemdeki 3 konu; zaman kaybının önlenmesi, kaleciler ve ofsayt olarak belirlendi. Bu fikirlerin, yakın zamanda İngiltere’de düzenlenecek IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) toplantısında konuşulması ve onaylanması durumunda 2024 itibarıyla maçlarda uygulamaya girmesi planlanıyor.

İşte muhtemel değişiklikler;

1) Zaman kaybı

Zaman kaybının önlenmesi adına basketboldaki gibi süre uygulaması devreye girecek. Gol sevinçleri, oyuncu değişiklikleri ve sakatlık gibi oyunun durduğu her an, zaman da duracak. Böylece maçlar, 90 dakikada bitecek.

2) Ofsayt Kuralı

Santimlik ofsayt kararları tarihe karışacak. Artık hücum oyuncusunun vücudunun bir bölümünün, rakip futbolcunun vücudunun bir bölümüyle aynı hizada olması, ofsaytı bozmak için yeterli olacak.

3) Kalecilere Önlem

Penaltı atışları sırasında kalecilerin, atışı kullanacak oyuncunun dikkatini dağıtmasına izin verilmeyecek. Kalecinin penaltı atışını geciktirmesi, atışı kullanacak kişiyle konuşmaya çalışması, direklere ya da filelere dokunması engellenece