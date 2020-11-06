“Futbolda şike” davasında tüm sanıklar “şike ve teşvik” suçlarından beraat etti

İSTANBUL (AA) – Yeniden görülen "futbolda şike" davasında hükümlü olarak yargılanan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, eski yönetici İlhan Ekşioğlu ile Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin, "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatlerine karar verildi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin usulden bozma kararı vermesinin ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanan "futbolda şike" davasının, mahkemenin 16 Temmuz 2020'de verdiği ayırma kararları sonrasında iki dosya olarak duruşması yapıldı.

Yargıtayın haklarında verilen kararları usulen bozduğu, dosyası ayrılan 20 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, Şekip Mosturoğlu, Alaattin Yıldırım ve Sami Dinç katıldı. Eski futbolcu Mehmet Yıldız'ın ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılımı sağlandı. Duruşmada diğer sanıklar ve müdahil taraflar Fenerbahçe Spor Kulübü ile Trabzonspor Kulübü Derneği'ni de avukatları temsil etti.

– Bir araya gelmediler

Duruşmayı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve diğer yöneticiler de izledi. Duruşma öncesi mahkeme koridorlarında bekleyen Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un bir araya gelmedikleri, birbirleriyle selamlaşmadıkları görüldü.

Sanıklardan teknik direktör ve eski futbolcu Bülent Uygun'un avukatı, müvekkilinin Kovid-19'a yakalandığı için gelmediğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığını temsilen duruşmaya katıldığını belirten Hasan Akbil ise suçtan zarar görme ihtimaline binaen müdahilliklerine karar verilmesini talep etti. Bu talebe karşı çıkan sanık Şekip Mosturoğlu'nun avukatı Naim Karakaya, müşteki ve mağdur sıfatı olmayan Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatının müdahillik talebinin reddine ve salondan çıkartılmasına karar verilmesini istedi. Müdahillik talebini değerlendiren heyet, bakanlık avukatının müdahillik talebini, suçtan zarar görme durumu oluşmadığı gerekçesiyle reddetti.

– Mütalaa

Duruşmada, esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek yazılı mütalaasını okudu.

Davanın geçmişinin özetlendiği mütalaada, suça dayanak olan dinleme kararlarının usulsüz yapıldığı, ölmüş bir kişi için bile dinleme kararı alındığı ve "örgüt üyeliği" suçundan üyelerin dinlenilemeyeceğini bilen kişilerin tüm şüphelileri "örgüt yöneticisi" suçlamasıyla dinlediği, bunun da Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer kanunlara aykırı olarak gerçekleştiği tekrar edildi.

Mütalaada, eski Fenerbahçeli yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve Alaattin Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski futbolcular Bülent Uygun, Cemil Turan, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mehmet Yıldız ve Korcan Çelikay'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın, "şike ve teşvik primi" suçlarından, delil yetersizliği gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Sanıklardan Hakan Karaahmet'in ise, "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

– Karar: 19 beraat, 1 para cezası

Mütalaanın okunmasının ardından karar verileceği belirtilerek, sanıklara son sözleri soruldu. Hazır bulunan sanıkların tümü beraatlerini talep etti.

Söz alan Trabzonspor Kulubü Derneği avukatı Yeliz Çetinkaya, mütalaaya uyulmamasını ve sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 19 sanığın "şike ve teşvik primi" suçlarından, delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine hükmetti. Heyet sanık Hakan Karaahmet'i ise, "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

– Aziz Yıldırım'ın hükümlü olarak yargılandığı dava

Bu duruşmanın ardından mahkemede, dosyası ayrılan, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 hükümlünün yargılandığı dava duruşması gerçekleşti. Bu duruşmaya Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi katıldı. Diğer sanık Selim Kımıl'ı avukatı temsil etti.

Duruşmada Fenerbahçe Spor Kulübü ile Trabzonspor Kulübü Derneği'nin avukatları da hazır bulundu. Bu duruşmayı da, Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler izledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı bu davada da müdahilliğine karar verilmesini talep etti ancak bu talebi, suçtan zarar görme ihtimali olmadığı gerekçesiyle yine reddedildi.

– "9 yıldır yargılanıyorum"

Mütalaasını okuyan savcı, süreci özetleyerek, bu dava kapsamında hükümlü bulunan Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin, "şike ve teşvik primi" suçlarından delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verilmesini istedi. Mütalaada, sanıklardan Selim Kımıl'ın ise, "tehdit" suçundan cezalandırılmasını ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise dosyasının ayrılmasını talep etti.

Söz alan hükümlü sanıklar, mütalaaya uyulmasını ve beraat kararı verilmesini istedi. Müdahil Trabzonspor Kulubü Derneği ile müdahillik isteyen Hazine ve Maliye Bakanı avukatı ise mütalaaya uyulmamasını, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Karar verileceği belirtilerek son sözleri sorulan hükümlülerden Aziz Yıldırım, "9 yıldır yargılanıyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

– Karar

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin, "şike ve teşvik primi" suçlarından delil yetersizliği gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Diğer hükümlü sanık Selim Kımıl ile ilgili, "tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası hükmü kuran heyet, bu sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan dosyasının ise ayrılmasını kararlaştırdı.

– Fethi Pekin'den duruşma sonrası açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, mahkeme kararlarını basın mensuplarına değerlendirdi.

Kararların son derece mutlu edici olduğunu ifade eden Pekin, camia olarak 9 yıldır mahkemelerde dertlerini anlattıklarını, Yargıtayın bozma kararı sonrası dava dosyasının ikiye ayrıldığını, bugün ise ayrılan iki dosyanın art arda görülüp, beraatle sonuçlandığını söyledi.

Pekin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 9 yılı aşkındır Fenerbahçe'ye yaptığı eylemin, tuzağın, kumpasın ve haksız fillerin ortaya çıkmasının, savcılılığın mütalaasında da açık ve net şekilde ifade edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Beklentimiz de buydu. Her iki karara da 7 gün içinde itiraz edilmezse kesinleşecek. Savcının mütalaasına değinmek istiyorum. Bir hukuk dersi vermiştir. Son derece yetkin, dolu dolu, baştan beri ifade ettiğimiz her noktaya değinerek, bunun nasıl bir tuzak, nasıl illegal yollarla delillerin toplandığı, delillerin düzmece olduğu konularına değinmiştir. Aynı zamanda sanıkların beraatini talep etmiştir. Mahkeme heyeti de neticede sanıkların beraatine karar vermiştir."