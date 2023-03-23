Futbolu erken yaşta bırakan yıldızlar! Çok şaşıracaksınız…

BOJAN KRKİC
Lionel Messi’nin kendisini kanıtlamasının ardından La Masia’daki ‘İkinci Messi’ o idi… Dünya futboluna ‘Yeni Messi’ olarak sunulan İspanyol futbolcu için işler yolunda gitmedi. Başarılı oyuncu; Barça, Roma, Milan ve Ajax gibi devlerde potansiyeli nedeniyle şans bulsa da yıldız futbolcu sonrasında Stoke, Mainz, Alaves, Montreal formaları giydi. Krkic, Japonya’da Vissel Kobe forması giyerken 32 yaşında futbol kariyerini noktaladığını bugün duyurdu.
ANDRE SCHÜRRLE
Chelsea, Wolfsburg ve Borussia Dortmund’ta yıldızlaştı, Alman Milli Takımı’nın formasını tam 57 kez terletti. Yıldız oyuncu 2020 yılında henüz 29 yaşındayken futboldan keyif alamadığı gerekçesiyle emekli oldu.
JACK WİLSHERE
Büyük potansiyeldi fakat sakatlıklar peşini hiç bırakmadı…4 sene evvel Fenerbahçe için İstanbul’a gelen ancak transferi gerçekleşmeyen İngiliz oyuncu son olarak Danimarka temsilcisi Aarhus’ta oynadı. Sakatlıklarla baş edemeyen Wilshere henüz 30 yaşında futbolu bıraktığını resmen duyurdu.
ENOCK MWEPU
2021 yılında Brighton’ın, Salzburg’dan 23 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı genç orta sahanın önü çok açıktı. Geleceği parlak olan yıldız oyuncunun daha fazla futbol oynamasına kalbi izin vermedi. Maalesef henüz 24 yaşında Mwepu futbola veda etti, dünya futbolu bir yıldızı izleme zevkini kaybetti.
DANİEL AGGER
Efsane Liverpool kadrolarının savunmasının en önemli isimlerinden biriydi o… 2014’te sürpriz bir şekilde ülkesine döndü, Brondby’e imza attı. Fakat sağlık sorunları sebebiyle oradaki macerası kısa sürdü. Agger 31 yaşında kramponlarını astı.
ERİC CANTONA
Kuşkusuz taraftara attığı uçan tekme ile hafızalarda. Büyük bir ikon, büyük bir yıldızdı. Cantona da aslında yeteneklerine ihanet etti. Manchester efsanesi Fransız yıldız 30’unda futbol oynamak istemediğini söyleyerek profesyonel kariyerini noktaladı.
MARCO VAN BASTEN
Dünya futbol tarihinin en büyük santrforlarından olan Hollandalı oyuncu da izlenmeye doyulamayan, tadı damakta bırakan bir süperstar. Van Basten de henüz 31 yaşındayken futboldan emekli olma kararı aldı ve yeşil sahalara dönmedi.
SERGİO KUN AGÜERO
Uzun yıllar Manchester City başarısı, son döneminde ise büyük umutlarla Barcelona arayışı… Futbolcu fabrikası Arjantin’in yetiştirdiği en önemli yıldızlardan olan Agüero, Barça’ya daha uyum sürecini atlatmadan kalp rahatsızlığı yaşadı ve bu durum da futbol oynamasına engel oldu. Başarılı forvet 33 yaşında futbolu bıraktı.
ONUR KIVRAK
2008-2019 yılları, koskoca 11 sene… Uzun seneler Trabzonspor’un kaptanlığını yapan, A Milli Takım’ın kalesini koruyan başarılı file bekçisi kadro dışı kaldıktan sonra flaş bir karar aldı. Bordo-Mavililer’den gönderilmek istenen tecrübeli kaleci, ‘Ben başka bir formayla başka bir kaptanın arkasında sahaya çıkmam’ diyerek 31 yaşında yeşil sahalara veda etti. Onur bu hareketiyle Trabzonspor camiasının bir kez daha gönlünü kazandı.
SERCAN YILDIRIM
Bursaspor’un tarihi 2009-2010 şampiyonluğunda attığı goller ve yaptığı asistlerle büyük pay sahibi olan ve henüz 20 yaşında olduğu için devleri peşine takan Sercan Yıldırım sonrasında Galatasaray’a transfer olmuştu. A Milli Takım’da 10 maça çıkan, 3’ü Galatasaray, 1’i de Bursaspor olmak üzere 4 kupa kazanan başarılı forvet 30 yaşında futbolu bırakarak bir televizyon yarışmasına katıldı.
VELİ KAVLAK
Kısa sürede Siyah-Beyazlı camianın sevgisini kazanan, Beşiktaş’ta kaptanlık yapan deneyimli oyuncu omzundan yaşadığı sakatlık sonrasında eski günlerine dönemedi. Omzundan birçok kez ameliyat geçirse de futbol oynayamayan Veli kariyerinin en formda olduğu dönemlerinde 28 yaşında kramponlarını duvara astı.
MEHMET TOPUZ
Kayserispor’un unutulmaz kadrosunda büyük işler yapan başarılı oyuncu o dönem Beşiktaş ile Fenerbahçe’yi birbirine düşürdü. Siyah-Beyazlılar’la anlaşıp Beşiktaş formasını giyen Mehmet, 1 Temmuz 2009’da sürpriz bir şekilde Fenerbahçe’ye imza attı. 9 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle hâlâ en pahalı transferler arasında yer alan Mehmet Topuz da o görkemli kariyeri sürdüremedi, 2016’da Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra kulüp bulamadı ve 32 yaşında futbola veda etti.