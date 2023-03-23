Futbolu erken yaşta bırakan yıldızlar! Çok şaşıracaksınız…

SERCAN YILDIRIM

Bursaspor’un tarihi 2009-2010 şampiyonluğunda attığı goller ve yaptığı asistlerle büyük pay sahibi olan ve henüz 20 yaşında olduğu için devleri peşine takan Sercan Yıldırım sonrasında Galatasaray’a transfer olmuştu. A Milli Takım’da 10 maça çıkan, 3’ü Galatasaray, 1’i de Bursaspor olmak üzere 4 kupa kazanan başarılı forvet 30 yaşında futbolu bırakarak bir televizyon yarışmasına katıldı.