G20 ülkeleri koronavirüsle mücadeleye 7 trilyon dolar ayırdı

RİYAD (AA) – Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, G20 ülkelerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye 7 trilyon dolar ayırdığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun haberine göre, Cedan, Kovid-19 nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirilen G20 Maliye Bakanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

G20 ülkelerinin Kovid-19'la mücadeleye 7 trilyon dolar ayırdığını belirten Cedan, ayrıca G20'nin gelişmekte olan ülkelere mali yardım sağlama konusunda anlaşmaya vardığına işaret etti.

Kovid-19'un halka ve ekonomiye ciddi baskı yaptığını kaydeden Cedan, krizin üstesinden gelmeye ve ekonomik iyileşmeyi sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.