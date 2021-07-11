G20 ülkelerinin maliye bakanları, küresel vergi konusunda anlaştı

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini yöneten maliye bakanları, dün Venedik’te düzenlenen zirvede küresel vergi reformu planını imzaladı.

Bakanlar, geçen hafta yaklaşık 130 ülke tarafından kabul edilen küresel asgari vergi konusunda anlaştı.

Düzenleme, çok uluslu şirketlerin kârlarını vergi cennetlerine kaydırmasını durdurmayı ve faaliyet yürüttüğü ülkelerin vergi geliri kazanmasını amaçlıyor.

ADİL VERGİLENDİRME VURGUSU

Bakanlar tarafından yapılan ortak açıklamada, “Yıllardır süregelen tartışmaların ve kaydedilen ilerlemenin bir sonucu olarak daha istikrarlı ve adil bir uluslararası vergi tasarımı konusunda anlaşmaya vardık” ifadeleri kullanıldı.

Avrupa’nın Komisyonu’nun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, “benzeri görülmemiş” vergi anlaşmasının birkaç ay önce pek de olası görülmeyen “cesur bir adım” olduğunu söyledi.

Gentiloni, “Bu, vergi adaleti ve sosyal adalet için bir zaferdir. Ama işimiz bitmedi. Bu anlaşmayı sonuçlandırmak için ekim ayına kadar vaktimiz var. O zamana kadar bütün Avrupa Birliği üyeleri arasında bir fikir birliğine varabileceğimiz konusunda iyimserim.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da, konu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Bütün G20 ülkeleri bu konuda anlaşmaya vardı ve amacımız, tüm ülkeler arasında bir anlaşmaya varmak. Dünya gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 90’ını temsil eden ülkeler arasında bir anlaşma, toplu çabaya katılma konusunda diğer ülkelere biraz baskı oluşturuyor. Her ülke uzlaşmayı kabul etmeli” ifadelerine yer verdi.

NİHAİ ANLAŞMA EKİM’DE

Anlaşmanın nihai olarak Ekim ayında Roma’da yapılacak toplantıda tamamlanması bekleniyor.

Henüz uzlaşıya varılamayan konular arasında Avrupa Birliği’nin teknoloji şirketlerine getirmeyi planladığı dijital verginin oranlarının ne olması gerektiği gibi konular var. ABD, Silikon Vadisi merkezli teknoloji şirketlilerini savunurken vergi oranlarının düşürülmesini istiyor. Avrupa Birliği ise yüksek vergiler konusunda ısrarcı.

G20’YE PROTESTO