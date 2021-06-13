G7 zirvesinin kapanışında Biden’dan basın toplantısı: NATO’nun 5. maddesi kutsal bir yükümlülüktür

Yazan:
Alaturka Online
-
ABD

17:15 13.06.2021URL’yi kısaltın

Abone ol

https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png

Sputnik Türkiye

https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png

Sputnik

https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png

https://tr.sputniknews.com/abd/202106131044721888-g7-zirvesinin-kapanisinda-bidendan-basin-toplantisi-natonun-5-maddesi-kutsal-bir-yukumluluktur/

Washington’ın Pekin ve Moskova’ya karşı hamlelerine sahne olan G7 zirvesinin kapanışında basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden Çin, Rusya, Putin’le yapacağı zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?