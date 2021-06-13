G7 zirvesinin kapanışında Biden’dan basın toplantısı: NATO’nun 5. maddesi kutsal bir yükümlülüktür

ABD
17:15 13.06.2021URL’yi kısaltın
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https://tr.sputniknews.com/abd/202106131044721888-g7-zirvesinin-kapanisinda-bidendan-basin-toplantisi-natonun-5-maddesi-kutsal-bir-yukumluluktur/
Washington’ın Pekin ve Moskova’ya karşı hamlelerine sahne olan G7 zirvesinin kapanışında basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden Çin, Rusya, Putin’le yapacağı zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.