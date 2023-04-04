Gabonlu Dina’nın ölümüyle ilgili haber yapan muhabire gözaltı

Soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ali Sencer Arslan, Yalıkent Sitesi yöneticisine gazeteci kimliğini gösterdiğini, onun rızasıyla görüntüleri ekran üzerinden telefonuyla çektiğini söyledi.

Ali Sencer Arslan’ın sorgusu sırasında, gözaltına alınırken röportaj yaptığı Gabon Büyükelçiliği adına, ölen Ibouanga’nın ailesinin avukatlığını yapan Kerim Bahadır Şeker de hazır bulundu. Sorgusu 17.30’da biten Ali Sencer Arslan, serbest bırakıldı. Ardından haberi birlikte yaptığı DHA Muhabiri Murat Özelci de polis tarafından tanık olarak dinlendi.

BAŞSAVCI: GÖZALTI KARARI YOK

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, röportaj sırasında polis tarafından alınıp Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Ali Sencer Arslan’ın gözaltına alınmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* “26 Mart 2023 tarihinde Karabük ilinde yabancı uyruklu bir öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında Karabük Sulh Ceza Hakimliği’nden gizlilik kararı alınmıştır.

* Gizlilik kararının ilgili gazeteci tarafından bilinmesine rağmen kendisinin savcılık izninin olduğunu söylemek suretiyle bazı görüntülere ulaşıp soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiası üzerine hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 285’inci maddesi gereğince söz konusu gazetecinin şüpheli sıfatı ile savunması alınmış olup herhangi bir gözaltı kararı verilmemiştir.” (DHA)