53.4 F
Los Angeles
4 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemGabonlu Dina’nın ölümüyle ilgili haber yapan muhabire gözaltı

Gabonlu Dina’nın ölümüyle ilgili haber yapan muhabire gözaltı

Alaturka Online
Alaturka Online

Soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ali Sencer Arslan, Yalıkent Sitesi yöneticisine gazeteci kimliğini gösterdiğini, onun rızasıyla görüntüleri ekran üzerinden telefonuyla çektiğini söyledi.

Ali Sencer Arslan’ın sorgusu sırasında, gözaltına alınırken röportaj yaptığı Gabon Büyükelçiliği adına, ölen Ibouanga’nın ailesinin avukatlığını yapan Kerim Bahadır Şeker de hazır bulundu. Sorgusu 17.30’da biten Ali Sencer Arslan, serbest bırakıldı. Ardından haberi birlikte yaptığı DHA Muhabiri Murat Özelci de polis tarafından tanık olarak dinlendi.

BAŞSAVCI: GÖZALTI KARARI YOK

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, röportaj sırasında polis tarafından alınıp Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Ali Sencer Arslan’ın gözaltına alınmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* “26 Mart 2023 tarihinde Karabük ilinde yabancı uyruklu bir öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında Karabük Sulh Ceza Hakimliği’nden gizlilik kararı alınmıştır.

* Gizlilik kararının ilgili gazeteci tarafından bilinmesine rağmen kendisinin savcılık izninin olduğunu söylemek suretiyle bazı görüntülere ulaşıp soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiası üzerine hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 285’inci maddesi gereğince söz konusu gazetecinin şüpheli sıfatı ile savunması alınmış olup herhangi bir gözaltı kararı verilmemiştir.” (DHA)

Gündem
Önceki haber
‘Yaşam nöbeti’ başlatan depremzedelere biber gazıyla müdahale
Sonraki haber
Prof. Dr. Esin Şenol’u “dana dili” ile tehdit davasında karar
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,419BeğenenlerBeğen
16,202TakipçilerTakip Et
3,504TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States