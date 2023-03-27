Gabonlu üniversite öğrencisinin sır ölümü araştırılıyor

Dün saat 23.00 sıralarında Karabük Merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarından geçen trenin makinisti, Filyos Çayı’nda bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce çıkarılan ceset otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER EYLEM YAPTI

Yetkililerden bilgi alamadıklarını öne süren uluslararası öğrenciler, Karabük Üniversitesi’nin rektörlük binası önünde toplandı. Dinabongho’nun fotoğrafı ve “Dina için adalet” yazılı dövizler taşıyan grup, Fransızca sloganlar atarak üniversitenin ana girişine yürüdü. Çevik Kuvvet ekipleri, TOMA ve kalkan ile üniversite çıkışını kapatarak grubun dışarı çıkmasına izin vermedi. Bir süre “Dina için adalet” diye bağıran grup polis ekiplerinin ikna etmesiyle üniversite içine geri döndü.

OKUMAYA GELMİŞTİ

“Dinaya adalet! Ne ayıp” yazılı döviz taşıyan Orphe Moise, kız kardeşini son olarak geçen cumartesi günü gördüğünü belirterek, “Adalet istiyoruz. Dün emniyete gittim, bana sorular sordular. Kız kardeşim için adalet istediğimi söyledim. Türkiye’de yeniydi. Okumaya gelmişti. Burada öldürüldü. Neden hep siyahlar öldürülüyor? Kız kardeşimi kim öldürdü bilmek istiyorum, suçlu kim? Bunun cinayet olduğunu düşünüyorum” dedi.

“KENDİ BAŞINA ORMANLIK ALANA YÜRÜYÜŞE GİTMESİ MANTIKLI DEĞİL”

Sudan uyruklu Yara Abounaida, “Buraya destek vermeye ve adalet aramaya geldik. Huzur içinde yatsın. Öğrenciydi, buraya geleli 4 ay olmamıştı. Kendi başına ormanlık alana yürüyüşe gitmesi mantıklı gelmiyor. Biz gerçeği istiyoruz. Ona ne olduğuna dair yetkililerin ve üniversitenin bize açıklama yapmasını istiyoruz. Biz sadece öğrenciyiz, bizim güvenliğimiz her şeyden önemli” dedi.

Siyahilerin zaman zaman tacize uğradığını öne süren Prince Festus ise “Böyle bir olay bir beyazın başına gelseydi böyle davranılmazdı. Otopsiye alındığını biliyoruz. Bu mevsimde kimse nehre yüzmek için girmez. Sadece boğulduğuna inanmıyoruz bizce biri onu öldürüp nehre attı” iddiasında bulundu.

CİNAYET İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, “Yapılan otopsi sonucu ön raporda, herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı, herhangi bi kesici delici alet yaralanması, ateşli silah yaralanması tespit edilmediği, ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiği, filyos çayına girmeden önce ölüm olayının gerçekleşmediği anlaşılmıştır” ifadeleri kullanarak incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri bölgeye giden taşıtları ve Filyos Çayı’nı gösteren güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler Dinabongho’nun sır ölümünün cinayet olması ihtimali de dahil olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmasını sürdürüyor. Dinabongho’nun kesin ölüm nedeninin önümüzdeki günlerde tamamlanacak otopsi raporuyla aydınlatılması bekleniyor. (DHA)