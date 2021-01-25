Gaffar Okkan’a küfür edenler okulda müdür!

Diyarbakır’da 24 Ocak 2001’de Hizbullah terör örgütü tarafından şehit edilen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın katledilmesinin dün 20. yıldönümüydü. Bütün Türkiye, Okkan’ı anarken; şehit emniyet müdürüne Twitter’da hakaret eden, bu terör eylemini ve Hizbullah’ı öven üç öğretmenin Diyarbakır’da okul müdürlüğüne ve müdür yardımcılığına atandığı ortaya çıktı. Üç öğretmen yasak olmasına rağmen Hizbullah’ın yasal ayağı olan Hüda-Par’ın propagandasını yapıyor.

Bugün Diyarbakır’da ilkokul müdürü olarak görev yapan M.G., Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin 15. yıldönümü olan 24 Ocak 2016’da şu tweeti attı: “Bu memlekette Hizbullah’a yapılan zulümler dışında konuşmadık ve gün yüzüne çıkmadık hiçbir şey kalmamıştır. Gaffar da bunlardan biri.” M.G., aynı gün “Bölgede PKK ile işbirliği yapıp dindarlara cadı avı başlatan Okkan’ı anmak ile Evren’i anmak arasındaki 7 farkı bulsun AK Parti” diye yazdı. M.G., 17 Ocak 2000’de polisle girdiği çatışmada öldürülen Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu hakkında 9 Şubat 2014’te “Gün boyu çatışarak 33 kurşunla şehid oldu” şeklinde, Hizbullah’ı öven yazı da yazdı.

SAHTE KAHRAMANMIŞ

Diyarbakır’da imam hatip lisesi müdürü S.A. ise Okkan’ın 5 yıl önceki ölüm yıldönümünde “O Emniyet müdürünü cilalayıp önümüze koymaktan vazgeçin. Sahte kahramanlarla çok uyuttunuz bu halkı. Yetti gayrı” diye yazdı.

S.A., Hizbullah, İslami Hareket ve İBDA/C adlı terör örgütlerine yönelik davalarda yatanlar için özgürlük istedi.

Yine Diyarbakır’da imam hatip lise müdür yardımcısı M.T. ise 24 Ocak 2015’te “Amed’te Hizbullah’ın kökünü kurutacağım diyen emniyetçinin öldürülme yıldönümünde halk hep bir ağızdan ‘Biji Hizbullah’ diyor. Ne garip değil mi:)” diye tweet attı.

M.T., 2014’te ise “Hizbullah cemaatinin en büyük hizmetlerinden biri Gaffar Okkan gibi bir dangalağı öldürmekmiş” diye yazdı.

M.T. 2015’te AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ı da tehdit etti. M.T.’nin Hüda-Par’dan “Partimiz” diye söz ettiği görülüyor.

Üçü de Hüda-Par’ın kanalında Bu üç kamu görevlisi Hüda-Par’ın kanalı olan, merkezi Diyarbakır’da bulunan Rehber TV’de bir eğitim programı yapıyor. Hüda-Par’lı öğretmenler İdeal Eğitim Vakfı adı altında faaliyet gösteriyor. İktidar yanlısı Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen’de örgütlenen ve yöneticilik elden eden Hüda-Par’lılar bu sayede müdür ve müdür yardımcılıklarına atanıyor.