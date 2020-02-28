Galada buluştular

Ertan Saban’ın eşi Ebru Özkan’ı aldattığı iddia edilmişti. Çift, birlikte Acı Kiraz filminin galasında poz verdi.
Acı Kiraz filminin galasına ünlüler akın etti. Cenk Eren gecede sanatçı dostları ile çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.
Asuman Dabak, Erdal Beşikçioğlu, Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Belçim Bilgin geceye katılan isimler arasındaydı.
Eşi Ebru Özkan’ı bir kadınla aldattığı iddia edilen Ertan Saban da gösterime katıldı. Saban’ın yanında eşi de yer aldı.
Son güncelleme: 11:24 – 28.02.2020