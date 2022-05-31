Galata Kulesi yakınında bir kişi kendini yaktı

İstanbul’da Galata Kulesi yakınında kendisini yakan kişi vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Konya nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen şahsın hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Galata Kulesi yakınında, yanıcı madde ile kendini yakan kişiyle ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi.
“HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR”
Şahsın üzerindeki alevlerin söndürüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:
* “Bugün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu ilçemiz Galata Kulesi yakınında Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı A.C.T.P adlı şahıs, üzerine döktüğü yanıcı madde ile kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur.
* Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şahsın üzerindeki alevler söndürülerek 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevki sağlanmıştır.
* Şahsın hastanedeki tedavisi devam etmekte olup, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”